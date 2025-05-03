"لست نادما على مساهمتي باسقاط صدام حسين".. زيباري يكشف عن خفايا اجتماع 2002

وكشف ، في تصريحات صحفية عن تفاصيل غير معلنة من الاجتماع السري الذي عُقد عام 2002 بين قيادات كردية عراقية ومسؤولين أميركيين للتخطيط للإطاحة بنظام الرئيس السابق .وقال إن "هذا الاجتماع كان مهما جدا لأنه كانت هناك قناعة عند القيادات العراقية بأن الأميركيين غير جادين"، موضحا أنه "حضر من الجانب العراقي إلى جانبه كل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم ، والرئيس العراقي السابق ، والرئيس العراقي السابق ، ورئيس بافل ، ورئيس حكومة مسرور ".وتابع "بينما ضم الجانب الأميركي أحد كبار المستشارين من ، ووكيل وكالة المخابرات المركزية، ونائب وزير الخارجية، أي أنهم كانوا يمثلون معظم الجهات المؤثرة في القرار الأميركي".وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كان نادما على مساهمته في إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، قال زيباري "أنا غير نادم حقيقة من خلال تجربتي ومعاناتي الشخصية والعائلية والنفسية".وأضاف أنه كان يتصور أن هذا التغيير حتمي، مشيرا إلى أن "الأمور تسير نحو الأفضل، فهناك جوانب تحققت وجوانب أخرى لم تتحقق".وتحدث زيباري عن معاناة عائلته تحت نظام صدام حسين، وأوضح أن "صدام انتقم منه بقتل ثلاثة من إخوانه الكبار، واحد منهم قتلوه بإعطائه سم الثاليوم في عصير برتقال، واثنان آخران بعد ذلك قتلوا في حادث سيارة مدروس ومبرمج بين وأربيل".