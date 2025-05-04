"عدنا بالبرلمان نفضها بـ10 دقايق".. المشهداني "يؤنّب" رؤساء البرلمانات العربية (فيديو)

وقال مستخدما أسلوبه العراقي المعتاد في الحديث، مخاطبا رؤساء البرلمانات العربية، ان "هذا الموضوع لا يأخذ معنا في سوى 10 دقائق"، مردفا: "سويتوها قصة، واحد يجر بالطول واحد يجر بالعرض".واكد المشهداني ان "استمرار الخلافات والنقاش المطول على قضية بسيطة كهذه، وسط الازمة التي تعيشها المنطقة يفقد ثقة الامة العربية بنا".وفي بيان بهذا الشأن، قال المشهداني انه "حث خلال مداخلة له اخوانه رؤساء البرلمانات والمجالس النيابية الى الاسراع في انجاز التعديلات المطلوبة للتفرغ للقضايا المصيرية التي تواجه الامة العربية الان مع التحولات الجارية"، مؤكدا ان "الاتفاق اليوم يعني الاتفاق غدا والخلاف اليوم يعني لا اتفاق بعده".