"طبيعة عمل النيابة العامة في إسبانيا" على طاولة حوار فائق زيدان والمدعي العام الإسباني

وقال في بيان ورد لـ ، إن " التقى اليوم الاثنين الموافق 5/ 5 / 2025، الاسباني واستعراضا طبيعة عمل في إسبانيا".وأضاف المجلس، أن "زيدان يزور اسبانيا حاليا بدعوة من المفوضية الأوروبية/ برنامج EU-ACT للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، لمشاركة الخبرات بشأن تشكيل هيئات قضائية ووحدات ادعاء عام مختصة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة".