الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها

وجاء في بيان للاطار، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري، اليوم، في مكتب الدكتور ، بحضور السيد رئيس ، لمناقشة جملة من القضايا الوطنية المهمة".واستعرض المجتمعون "تطورات الأوضاع العامة في ، على الصعد السياسية والأمنية والخدمية"، مؤكدين على "أهمية تضافر الجهود الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد في ظلّ التحديات الراهنة".كما تناول الاجتماع "التحضيرات الحكومية الجارية لعقد المرتقبة في الشهر الجاري"، وأشاد الحاضرون بـ"الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث العربي البارز، بما يعزز من مكانة العراق ودوره المحوري في محيطه الإقليمي".وأكد الإطار التنسيقي، في ختام اجتماعه، على "ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بما يضمن احترام الاستحقاقات الدستورية، ويعزز المسار الديمقراطي ويجسد إرادة الشعب في بناء دولة المؤسسات".