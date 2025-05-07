السيد الصدر مخاطبا حكام العالم: أمريكا تريد علواً وفساداً في الأرض.. لا تخضعوا لتهديداتها

وقال في تدوينة على منصة (X) "بعد أن رضي العالم أو تغاضى أو سكت عن تسلط (العجوز بايدن) قبل أشهر وعن تسلط (المتهور وكذلك تسلط الأرعن النتن) فكانوا كأصحاب إذ هم والعالم بما يُفعل بغزة وأطفالها ونسائها وكرامتها ولقمتها شهود".وأضاف "بعد خضوع غالبية وغيرها للقرارات الإقتصادية النزقة لترامب، فكانت النتيجة أن تحوّل العالم إلى رقعة شطرنج وساحة للحروب من هنا وهنا.. فاستمرت الحرب الروسية الأوكرانية بلا هوادة واستمرت الحرب ضد وعاصمتها بلا حجة قانونية ولا شرعية، كما وازدادت حدة القصف ضد اليمنيين الأحرار، بل واتسعت رقعة الخلافات والتوترات وازدادت حدتها بين الدولتين الشقيقتين والجزائر، وكذلك الإحتكاك بين أرمينيا وأذربيجان كما وبدأت المناوشات بين الجارتين باكستان والهند.. والحبل على الجرّار"، مشيرا الى ان "ذلك كان بضخ إمريكي ومن أجل فرض سيطرتها ونفوذها وعولمتها على العالم بأسره، بل ولم تنج بعض الدول الأوربية من تلك التصعيدات كنيوزلاندا وسويسرا وغير الأوروبية كالمكسيك وكندا".وخاطب السيد حكام العالم أجمع ولا سيما المسلمون منهم بالقول ان "إمريكا لا تريد إلا علوا وفسادًا في الأرض.. فلا تخضعوا لتهديداتها وقراراتها.. وإلا فلات حين مناص.. ولن ينفع الندم".