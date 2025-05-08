السوداني: نرغب أن تكون العلاقات العراقية التركية جزءاً من معادلة الاستقرار الإقليمي

وقال للسوداني في بيان ورد لـ ، إن "مراسم استقبال رسمي جرت لرئيس الوزراء القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، التي وصلها صباح هذا اليوم في زيارة رسمية، وكان في استقباله الرئيس التركي ، وشهدت مراسم الاستقبال عزف لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف".وأضاف أن "رئيس سيجري مباحثات ثنائية مع الرئيس التركي، كما سيترأس وفد في اجتماعات العراقي التركي للتعاون الستراتيجي، وكذلك سيرعى مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب التركي في مجالات متعددة".ونقلت وتابعتها نيوز عن قوله خلال الزيارة، أن "تركيا بالنسبة لنا دولة مهمة جداً ونرغب أن تكون العلاقات العراقية التركية جزءا من معادلة ".وأضاف أن " بقيادة العراق وتركيا من أهم المشاريع في الشرق الأوسط، وهو مشروع استراتيجي بالنسبة لدول المنطقة لا سيما بالنسبة لتركيا".وحذر رئيس مجلس الوزراء من أن "️حكومة نتنياهو تسعى لجر المنطقة برمتها إلى الحرب".