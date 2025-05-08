العراق وتركيا يوقعان 10 مذكرات تفاهم في عدد من المجالات

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس والرئيس التركي رعيا مراسم التوقيع على 10 مذكرات تفاهم بين وتركيا في عدد من المجالات".وأشار الى ان المذكرات تضمنت: "مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات وتبادل الخبرات، مذكرة تفاهم في مجال إجراءات التشغيل القياسية للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين من تركيا، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات العدلية، مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تعاون بشأن افتتاح فرع للجامعات التركية في بغداد والبصرة".وأضاف البيان، أنه "تم توقيع ايضاً، مذكرة تفاهم في مجال والكوارث، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العلاقات العامة الرقمية، ومذكرة تفاهم في مجال أنشطة القياس والمعايرة، ومذكرتا تفاهم في مجال التعاون التدريبي لوزارة الداخلية".