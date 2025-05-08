السوداني يهنئ البابا الجديد باختياره لرئاسة الكنيسة الكاثوليكية

هنأ ، البابا ليو الرابع عشر باختياره لرئاسة في والعالم.



وقال في تغريدة على منصة "اكس"، "نهنئ قداسة البابا (ليو الرابع عشر) باختياره لرئاسة في والعالم، ونسأل الله العليّ القدير أن يمدّه بأسباب النجاح في أداء مهامّه الجديدة المشرفة، وأن يستديم مسار العمل من أجل سلام العالم وأمن الإنسان في كلّ مكان".

وأضاف أن "المسار الذي اختطته حاضرة بوصفها مثابةً للخير والمحبّة والطمأنينة والتقارب بين الأديان والشعوب، وإعلاء القيم الأخلاقية والإنسانية".

وانتخب الكاردينال الأميركي بريفوست جديدا للكنيسة الكاثوليكية، ليصبح بذلك أول أميركي يتولى هذا المنصب في تاريخ الفاتيكان.