العوادي: لا يوجد ربط بين المساعدات العراقية للدول العربية والحضور لقمة بغداد

وقال المتحدث باسم الحكومة لـ ، انه "لا يوجد لغاية الان أي قرار بشأن فرض حظر للتجوال خلال انعقاد في ".وحول الحديث عن ارسال الحكومة كميات الحنطة الى عدد من الدول لتحفيزها على المشاركة بوفود عالية المستوى خلال القمة، "عدم وجود اي ربط بين المساعدات التي تقدمها الحكومة باسم الشعب العراقي إلى الأشقاء في البلدان العربية والحضور الى القمة العربية"، مبينا ان "ارسال المساعدات طرحت منذ اشهر عديدة".واضاف ان "هذه المساعدات هي باسم الشعب العراقي للشعوب العربية المسلمة، حيث يراعي فيها الجانب الإنساني والقومي ومواقف البلدان من وقوفها مع في فترات سابقة، فضلا عن وجود فائض كبير في الحنطة بعد نجاح الخطة الزراعية في العام الماضي".وبين ان "العراق والشعب العراقي من السباقين في الوقوف مع أشقائهم في البلدان العربية في شتى الأزمات"، لافتا الى انه "مادام العراق قادرا على ان يساعد ولا سيما في المواد العينية فسيكون مبادرا حسب قدرته واستطاعته".