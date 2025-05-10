برلمانية: قمة بغداد انطلاقة جديدة للعراق على صعيد العالم

وقالت نصيف في تغريدة على منصة "أكس"، وتابعتها ، إن "مؤتمر قمة انطلاقة جديدة للعراق باتجاه الدور الريادي على صعيد الشقيقة ودول العالم".وتابعت: "نفتخر باستضافة الرؤساء العرب في بغداد العلم والثقافة والمعرفة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً".وقدمت نصيف، شكرها "لرئيس ولكل من ساهموا في انعقاد قمة بغداد".