السوداني يهنئ بوتين بذكرى النصر ويؤكد اهمية مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ور لـ ، ان الاخير "بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي وذلك بمناسبة ذكرى ".وأشار خلال البرقية، إلى "عمق العلاقات بين وروسيا الاتحادية، وأهمية مواصلة التعاون الثنائي في المجالات كافة، بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين".