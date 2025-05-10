العراق يرحب بقرار وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

وقالت الخارجية في بيان، إنها تعرب عن "ترحيب جمهورية بقرار وقف إطلاق النار بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان، والذي يُعدّ بادرة إيجابية تعبّر عن التزام الطرفين بنهج الحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات".وأكدت الوزارة أن "هذا القرار يمثّل خطوة حكيمة نحو تهدئة التوترات في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الثقة المتبادلة وبناء جسور التفاهم والتقارب"، كما تُثمن "الجهود التي بُذلت في سبيل التوصّل إلى هذا الاتفاق".وشددت الوزارة على أن "الحلول الدائمة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التفاوض البنّاء، والالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية"، وتعرب عن أملها "في أن تُترجم هذه المبادرة إلى خطوات عملية تعزز ، وتُكرّس مبادئ التعايش السلمي، وتُجنّب شعبي البلدين الصديقين ويلات النزاعات وتداعياتها، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للمنطقة بأسرها".وكان الرئيس الأمريكي أعلن، اليوم السبت، موافقة الهند وباكستان على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري.