السوداني يؤكد دعم الحكومة المستمرّ لشريحة الأطباء وحرصها على تلبية متطلباتهم

وذكر ‏ لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ، استقبل نقيب الأطباء العراقيين ".وأكد ، "دعم الحكومة المستمرّ لشريحة الأطباء، وحرصها على تلبية جميع متطلبات عملهم، استمراراً لنهجها في دعم مختلف الشرائح، الذي تجسّد باستضافة رؤساء النقابات في جلسات مجلس الوزراء، وقد كان نقيب الأطباء من بين المستضافين فيها".وأوضح رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "أهمية النقابات ودورها الفاعل في إسناد برامج الحكومة، كونها الظهير للمؤسسات الحكومية، بما تضمه من كفاءات تمثل مختلف العاملين في قطاع العمل الحكومي".