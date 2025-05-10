السوداني وأعضاء تيار الحكمة يؤكدون أهمية تهيئة المستلزمات المطلوبة لإنجاح الانتخابات

وذكر للسوداني، في بيان ورد لـ ، أن الأخير "استقبل أعضاء ومجالس المحافظات عن كتلة تيار الحكمة الوطني، وجرى خلال اللقاء التباحث في أهم الملفات والقضايا الوطنية والإقليمية، واستعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، واكمال بقية فقراته في مختلف القطاعات والمجالات، والمضي بتحقيق المشاريع التنموية والخدمية في جميع محافظات البلاد".وأشار خلال اللقاء، الى "أهمية تعزيز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على مستوى أو على مستوى الحكومات المحلية، من أجل تحقيق المستهدفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ مكتسبات التنمية".وأكد أعضاء تيار الحكمة، بحسب البيان، "دعمهم للمسار التنموي الذي تنتهجه الحكومة، وتركيزها على الأولويات التي تلامس حياة المواطنين".وشهد اللقاء، وفقاً للبيان الاشارة الى "أهمية العمل على تهيئة المستلزمات المطلوبة لإنجاح الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الثاني القادم، وأهمية المشاركة الواسعة فيها لتكون النتائج المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب وتطلعاته، ولإكمال خطط الإعمار والبناء في جميع أنحاء ".