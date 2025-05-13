المفوضية تمدد مهلة تسجيل التحالفات والأحزاب للمشاركة في الانتخابات



وذكرت المفوضية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفوضية قررت تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم للراغبين بالمشاركة في الانتخابات لغاية الثلاثاء 20 أيار الجاري".



وتابع، ان "القرار جاء من اجل اتاحة الفرصة لتسجيل الأحزاب والتحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة".