وزيرا خارجية الإمارات ومصر يصلان بغداد

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ ، أن "وكيل للشؤون الإدارية والفنية، ، استقبل في وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، المرر، لدى وصوله إلى ".ورحب ، وفق البيان، "بالوزير الإماراتي، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع ودولة الإمارات، وحرص على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".وتأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة الوزير الإماراتي في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي يُعقد تحضيراً للقمة العربية المقررة في بغداد بتاريخ 17 أيار 2025.في السياق، وصل وزير الخارجية المصري، بدر ، إلى العاصمة بغداد اليوم الأربعاء الموافق 14 أيار 2025، للمشاركة في اجتماع .وكان في استقباله، لدى وصوله إلى الدولي، وكيل وزارة الخارجية، أحمد الدليمي، الذي رحّب بالوزير والوفد المرافق له، معرباً عن ترحيب العراق بمشاركته في هذا العربي الهام، وفق بيان لوزارة الخارجية.