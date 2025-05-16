عمان تشيد بالدور الفاعل الذي تضطلع به بغداد في دعم العمل العربي

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، ان "نائب رئيس ، ، استقبل يوم الجمعة الموافق 16 أيار 2025، شهاب آل سعيد، نائب لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان، لدى وصوله إلى للمشاركة في أعمال الرابعة والثلاثين التي تستضيفها العاصمة العراقية يوم السبت الموافق 17 أيار".ورحّب حسين "بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العُماني ، والوفد المرافق لهما، مشيداً بمتانة العلاقات الثنائية بين وسلطنة عُمان"، مؤكداً أن "مشاركة سلطنة عُمان في القمة تعكس حرصها على تعزيز التضامن العربي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".وثمّن حسين "التعاون المشترك بين العراق وسلطنة عُمان في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في دعم والعمل العربي المشترك".وفي هذا السياق، أشاد وزير الخارجية، "بالجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في إطار الوساطة والمفاوضات الجارية بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معترا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية في تهدئة التوترات الإقليمية، وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتهيئة المناخ الملائم للحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف".من جانبه، أعرب شهاب بن طارق آل سعيد عن شكره لجمهورية العراق على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مشيداً بالدور الفاعل الذي تضطلع به في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز الحوار والتعاون بين ، مؤكداً إلى حرص سلطنة عُمان على مواصلة التنسيق الثنائي مع العراق في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والأمنية.