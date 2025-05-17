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السوداني يعلن عن 18 مبادرة طموحة لتنشيط العمل العربي المشترك

سياسة

2025-05-17 | 05:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني يعلن عن 18 مبادرة طموحة لتنشيط العمل العربي المشترك
1,946 شوهد

السومرية نيوز – سياسي
اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن 18 مبادرة طموحة لتنشيط العمل العربي المشترك، وفيما اكد دعم العراق لوقف إطلاق النار بجنوب لبنان، جدد مواقف الحكومة الثابتة الداعمة لوحدة سوريا.

وقال السوداني في كلمة العراق بالقمة العربية، تابعتها السومرية نيوز، ان "العراق انتهج سياسة خارجية تقدم الشراكة كأولوية"، مبينا ان "رؤيتنا لنهاية الأزمات ومناشئ الصراع في المنطقة تنطلق من حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرضه وأن يتوقف العدوان المستمر الذي يغذي الصراع والعنف".
وأضاف ان "هذه الإبادة الجماعية قد بلغت من البشاعة ما لم تشهده كل صراعات التاريخ"، لافتا الى "اننا رفضنا، وما زلنا، أفعال التهجير القسري للفلسطينيين، مع وجوب؛ إيقاف المجازر في غزة، والإعتداءات على الضفة الغربية والأراضي المحتلة، وفتح الأبواب أمام المساعدات الإنسانية".
وتابع "كلنا شاهد تلك الصور التي يظهر فيها الأطفال وهم مصطفون بالمئات من أجل لقمة أو قطعة رغيف قد يحصلون عليها أو يعودوا فارغي اليد"، متسائلا "ماذا ستسجل ذاكرة هذا الجيل من ألم ومرارة وإحساس بالظلم؟".
ولفت الى "اننا دعونا ومازلنا إلى عمل عربي جاد ومسؤول لإنقاذ غزة وإعادة تفعيل دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في القطاع وفي الضفة الغربية، معربا عن دعم العراق "وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وادانة الاعتداءات المتكررة على سيادة هذا البلد الشقيق، ونعمل من أجل أن يستعيد دوره ويتحقق استقراره".
وجدد رئيس الوزراء "مواقفنا الثابتة الداعمة لوحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على ترابها الوطني، ورفض أي اعتداء أو هيمنة على أي أرض سورية"، لافتا الى "اننا لن نبخل بأي جهد لدعم الأشقاء في سوريا لإقامة دولة المواطنة وبناء نظام دستوري ديمقراطي عبر عملية انتقالية شاملة تضمن حقوق أبناء الشعب السوري، وحرية الأديان لجميع مكوناته وتحارب الإرهاب بمختلف أشكاله".
وثمن "قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق"، موضحا ان "العراق يؤكد وقوفه مع وحدة اليمن وسيادته، وإنهاء الصراع والانقسام، من أجل وقف معاناة الشعب اليمني وتلبية حاجاته الإنسانية، إلى جانب إسناد جهود الأمم المتحدة لتأسيس تسوية شاملة مستدامة".
وشدد "على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وحقن دماء أبناء الوطن الواحد، وإيجاد حلول مستدامة في ظل أزمة إنسانية حادة يجب وقفه"، لافتا الى ان "رابط الأخوة مع ليبيا الشقيقة، يستدعي منا وقفة من أجل وضع حل شامل مبني على الحوار، لتعزيز الاستقرار وإنهاء الانقسام الداخلي".
وبين "اننا نؤمن بالحوار سبيلا لتسوية الخلافات، نؤكد ترحيبنا ودعمنا للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، منطلقين من رؤية تؤمن بالسلم والتعايش والتواصل المنتج"، مشيرا الى ان "الحاجة تبرز بأن نمضي بروح الأخوة والمسؤولية، نحو حلول جذرية تعالج أصل المشكلات، وتستحضر أولوية الأمن العربي المترابط لشعوبنا العربية، وتشجع آليات العمل المؤسسية الداعمة للاستقرار العربي والإقليمي".
واعلن رئيس الوزراء "عن 18 مبادرة طموحة لتنشيط العمل العربي المشترك وفي مقدمتها مبادرة تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب"، لافتا الى "إسهام العراق بمبلغ (عشرين مليون دولار) لإعمار غزة، ومبلغ (عشرين مليون دولار) لإعمار لبنان الشقيق".
واكد ان "قمتنا الرابعة والثلاثين ليست مجرد لقاء بل بداية لمشروع نأمل أن يشكل انعطافة وانطلاقة جديدة، نضمن معها مستقبلا يليق بشعوبنا وتطلعات أجيالنا"، موضحا ان "بغداد الحضارة والحاضر تعتز بوجودكم على أرضها، وهي تقف شامخة باسقة قوية، تسهم في صناعة الحل ومواجهة التحديات بصلابة لا تلين".
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