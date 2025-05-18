رئيس لجنة برلمانية: قمة بغداد غيرت التصورات السلبية للعرب عن أوضاع العراق

وقال شنكالي خلال استضافته في برنامج من الأخير على شاشة ، إن "فرقاً كبيراً حصل في مخيلة كل من حضر للقمة العربية في يوم أمس، وأن تصوارتهم السابقة كانت تختلف تماماً عن ما شاهدوه في البلد خلال اليوم الماضي".وأضاف أن "أحد المسؤولين العرب ممن حضروا يوم أمس، قال إننا خلال في بغداد عام 2011 لم نغادر مطلقاً بسبب الأوضاع الأمنية، وفي 2013 كانت حرية تجولنا مقيدة ببغداد، لكن في 2025 وجدنا حرية تجول مطلقة".وأشار شنكالي إلى أن "الصورة الإيجابية التي تكونت لدى الوفود العربية عن الأوضاع في هي من أهم نتائج القمة هذه"، مستغرباً من "ترك هذا الأمر الكبير، والتركيز على انتقاد التبرع ببعض الأموال".يذكر أن الأمين العام للجامعة وصف بغداد، أمس السبت، بالمزدهرة والمتعافية، مشيراً إلى أن العراق هو الدولة الأولى التي تترأس قمتين سياسية واقتصادية بيوم واحد.وأكد البيان الختامي للقمة العربية الـ34 في بغداد، اليوم السبت، أن الهدف من القمة العربية هو توحيد الجهود وتحقيق مصالح شعوب المنطقة، داعياً للضغط من أجل وقف إراقة الدماء الفلسطينية في وتقديم المساعدات لأهلها.