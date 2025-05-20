توصية برلمانية بإعفاء وإحالة محافظ البصرة للمحاكم

كشف النائب ، الثلاثاء، عن توصية بإعفاء وإحالة محافظ إلى المحاكم.

وقال في بيان، " لوجود مخالفات وغيرها من الأسباب الأخرى المتعلقة بوجود شبهات في المشاريع أوصينا بإعفاء وإحالة محافظ إلى المحاكم المختصة".

وأضاف الساعدي وهو رئيس النيابية بمخالفات حكومة البصرة المحلية "في أولى توصيات لجنة التحقيق النيابية بالأمر النيابي رقم (87) للتحقيق في مخالفات المحلية".

وسبق أن انتقد النائب المستقل ، عملية إزالة المنازل المتجاوزة بالبصرة، فيما حمل الحكومة المحلية بالمحافظة المسؤولية.