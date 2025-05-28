"قياس العولمة".. العراق يتراجع بمؤشر الحضور والتأثير العالمي بين 2020 - 2024

ويقيس مؤشر الكانو للحضور العالمي، مقارنة تطور عملية العولمة من حيث حجمها وطبيعتها وتكوينها الجغرافي، وتُظهر نتائج إصدار 2025 أن العولمة قد تراجعت بنسبة 1.4% في إجمالي الحضور العالمي للدول الـ 150 المُقاسة، ويعود ذلك أساسًا إلى انكماش البعد الاقتصادي، بينما يتنامى الحضور العسكري، ويتعافى بُعد القوة الناعمة بخجل بعد الجائحة.وبحسب المؤشر، تمكنت من الحفاظ على مراكزها في التصنيف، وتحسينها، بينما تراجعت أو حافظت على مراكزها.سيطر التراجع على بلدان الجنوبية وافريقيا والدول العربية وجزء من ، وبشكل اكثر تفصيلا، تراجعت معظم البلدان العربية وكذلك تراجع وباكستان وايران في قارة اسيا، وكذلك تراجعت أوروبا بشكل كبير، مقابل صعود اكبر للصين وروسيا وامريكا.على صعيد ، تراجعت نقاط العراق في التأثير العولمي بقيمة 0.8 نقطة بين 2020 و2024، وقياسا مع فانها تراجعت بواقع 5 نقاط، فيما تراجعت أفغانستان بـ0.7 نقطة، بينما ارتفعت مصر 8 نقاط، وارتفعت 26 نقطة، والكويت 0.3 نقطة.