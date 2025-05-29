السوداني يوجه بتسهيل عمل المقاولين ومعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجههم لإكمال المشاريع

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
عالم يتوقع "العودة عبر الزمن" بحلول 2029
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السوداني يوجه بتسهيل عمل المقاولين ومعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجههم لإكمال المشاريع

سياسة

2025-05-29 | 09:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني يوجه بتسهيل عمل المقاولين ومعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجههم لإكمال المشاريع
171 شوهد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتسهيل عمل المقاولين ومعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجههم لإكمال المشاريع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئیس اتحاد المقاولین العراقیین علي فاخر السنافي".

وأكد السوداني، "اهتمام الحكومة بالتواصل مع ممثلي الاتحادات والنقابات، حيث تمت استضافتهم بشكل دوري في جلسات مجلس الوزراء من أجل الوقوف على احتياجات النقابات، ودراسة المقترحات التي تسهم في الارتقاء بواقع العمل النقابي".

ووجّه رئيس الوزراء، بحسب البيان، "بتسهيل عمل المقاولين ومعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجههم لإكمال المشاريع حسب التوقيتات المحددة"، مشيراً إلى أنّ "توجه الحكومة بدعم القطاع الخاص سيسهم برفع وتيرة سرعة الإنجاز في مختلف المحافظات".
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x

السوداني

المشاريع

المقاولين

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
Play
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
Play
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
Play
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Play
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Live Talk
Play
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
Play
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
Play
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
Play
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
Play
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
Play
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
استديو Noon
Play
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
Play
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
Play
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
Play
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
Play
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Play
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Live Talk
Play
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
Play
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
Play
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
Play
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
Play
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
Play
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
استديو Noon
Play
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
Play
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
اخترنا لك
السوداني يؤكد اهتمام الحكومة برفع كفاءة مطار بغداد الدولي والارتقاء بخدماته
11:12 | 2025-05-29
الملا يوضح بشأن تصريحاته حول تدريبات الكلية العسكرية ووفاة طلبتها
09:20 | 2025-05-29
الأعرجي يكشف عن زيارة مرتقبة للسوداني الى مصر
06:34 | 2025-05-29
نداء لحماية الثروات الوطنية.. النفط النيابية: تعيينات مشبوهة في شركة نفط الوسط
04:55 | 2025-05-29
مسؤول قطري لـ الأعرجي: العراق عامل توازن فعال على المستوى الإقليمي والدولي
04:16 | 2025-05-29
أربيل تتنبأ بـ "علاقة خطيرة" مع بغداد.. كيف حسبت المالية "انتهاء" حصة كردستان من الموازنة؟
04:09 | 2025-05-29

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.