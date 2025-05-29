السوداني يوجه بتسهيل عمل المقاولين ومعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجههم لإكمال المشاريع

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ، استقبل رئیس اتحاد المقاولین ".وأكد ، "اهتمام الحكومة بالتواصل مع ممثلي الاتحادات والنقابات، حيث تمت استضافتهم بشكل دوري في جلسات مجلس الوزراء من أجل الوقوف على احتياجات النقابات، ودراسة المقترحات التي تسهم في الارتقاء بواقع العمل النقابي".ووجّه ، بحسب البيان، "بتسهيل عمل المقاولين ومعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجههم لإكمال المشاريع حسب التوقيتات المحددة"، مشيراً إلى أنّ "توجه الحكومة بدعم القطاع الخاص سيسهم برفع وتيرة سرعة الإنجاز في مختلف المحافظات".