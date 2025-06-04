مجلس نينوى يفتح باب الترشح لمناصب محلية (وثيقة)

أعلن ، اليوم الأربعاء، فتح باب الترشح لمناصب محلية في المحافظة.

وجاء في وثيقة صادرة من المجلس، يعلن عن فتح باب الترشح لمنصب قائممقام قضاء ومناصب مدراء نواحي المحلبية، ، القحطانية، بعشيقة، والعياضية.

وحددت الوثيقة سبعة شروط للترشح منها أن يكون عمر المرشح اتم 30 عاما وحاصلا على شهادة البكالوريوس وغير محكوم بجناية او جنحة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن 10 سنوات.

أدناه نص وثيقة مجلس ..