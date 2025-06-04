رئاسة البرلمان تاسف لقرار المالية: سيضر بمواطني الإقليم

وقالت الرئاسة في بيان ورد لـ ، انها "تعرب عن أسفها الشديد لقرار في الحكومة الإتحادية بقطع رواتب موظفي أقليم كوردستان "، مبينة ان "هذا الإجراء سيضر حتماً بالمواطنين في الأقليم ويخلق أزمة إقتصادية".وأضافت ان "ذلك هو مخالف لقرارات المحكمة الإتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات"، داعية "الحكومة الإتحادية الى العدول عن القرار سيما نحن على أعتاب ، ويجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية".وتابعت ان "الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات هو الطريق الأمثل لحل المشاكل والملفات ومعالجة القضايا بين وأربيل".