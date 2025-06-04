الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
نواب ينتقدون بيان البرلمان بشأن رواتب كردستان: لا يمثلنا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-528752-638846684009464220.jpg
نواب ينتقدون بيان البرلمان بشأن رواتب كردستان: لا يمثلنا
سياسة
2025-06-04 | 17:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
404 شوهد
انتقد نواب الوسط والجنوب، بيان رئاسة
مجلس النواب
بشأن قضية رواتب موظفي إقليم
كردستان العراق
، معتبرين أنه لا يمثل نواب المجلس.
وقال النواب في بيان، "نستغرب ونستهجن بيان رئاسة
مجلس النواب
بشأن قضية رواتب موظفي الاقليم"، مؤكدين أن "البيان لايمثل نواب المجلس ولا ممثلي الشعب ويبين انتقائية واضحة بتشخيص الازمة وهي
خيانة
للامانة التي اوكلت اليهم وسنقوم بمقاضاتهم امام
المحكمة الاتحادية
لحنث اليمين واما القضاء الجزائي لسوء استخدام السلطة".
وحمل بيان النواب رئاسة المجلس "المسؤولية التقصيرية للواجبات الرقابية والتشريعية بشأن الخروقات التي تحصل من سلطات الاقليم غير
الشرعية
وعدم التصدي لمعالجتها في
مجلس النواب العراقي
"، مضيفا "بيان ما يسمى رئاسة مجلس النواب تغافل عن عمليات التهريب المنظمة للنفط ومشتقاته من ثروات
العراق
رغم قرارات
محكمة باريس
والمحكمة الاتحادية اي لم يشر الى التقصير القانوني المتعمد لحكومة الاقليم غير الشرعية بالاستيلاء على اموال الشعب وعدم تسديدها للخزينة العامة بل حتى عدم تسديدها لخزينة الاقليم وتوضع بحسابات شخصية خارج العراق".
وأشار البيان الى أنه "لو افترضنا ان
البصرة
او المحافظات المنتجة للنفط او الفقيرة تأخرت بارسال مواردها للخزينة
العامة للدولة
وقطع موازنتها هل سيكون هناك ردة فعل مشابهة لرئاسة المجلس كما حصل مع قضية موظفي الاقليم"، مردفا "لم نسمع الرئاسة تكلمت بقضية
خور عبد الله
او الاعتداء الذي وقع على التربويين والفلاحين والتدخل في ايجاد بدائل لساكني العشوائيات من الطبقات الفقيرة".
وشدد البيان "اننا نرى ان قيام الحكومة بضرب القوانين لصالح الاقليم رغم خروق حكومة الاقليم قد تسبب بهذه الكارثة لا سيما عدم توطين رواتب موظفي الاقليم بالمصارف الحكومية وبقائها تحت سلطة الحزب الديمقراطي"، مؤكدا أنه "بحسب مصادرنا من الموظفي الاقليم ان المشكلة هي فنية ومالية بعدم وجود اجراءات كمسك السجلات وموازين المراجعة للحسابات والموازنات في الاقليم وعدم الرد على بيان المالية الاتحادية بلغة الارقام وانما ذهبوا للتهويل السياسي والحزبي للتغطية على سرقاتهم وفشلهم في معالجة رواتب الموظفين".
وتابع بيان نواب الوسط والجنوب "نشد على قرارات
وزارة المالية
بالحفاظ على حقوق وثروات البلاد وشعبنا الصابر في
اقليم كردستان
"، داعيا "حكومة الاقليم غير الشرعية والمعطلة لتشكيل الحكومة الجديدة رغم مضي عام على اعلان النتائج والالتزام بالدستور والقوانين الاتحادية التي تنظم ثروات البلد".
وكانت رئاسة مجلس النواب اعربت في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن اسفها لقرار وزارة المالية في الحكومة الإتحادية بقطع رواتب موظفي اقليم
كردستان
، فيما اشارت الى ان ذلك سيضر بالمواطنين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
نائب ينتقد حكومة إقليم كردستان: لم تلتزم ببنود الموازنة
14:06 | 2025-04-16
المحكمة الاتحادية تتسلم دعوى قضائية بشأن رواتب كردستان
05:34 | 2025-06-01
برلماني ينتقد فوضى التصريحات بشأن خور عبد الله: يجب التمييز بين ترسيم الحدود وتنظيم الملاحة
16:28 | 2025-05-13
بيان "غاضب" من اتحاد الكرة حول معلومات تتعلق بالحسابات المالية والرواتب والمكافآت
06:02 | 2025-04-08
البرلمان
كردستان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تربية ذي قار تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي
محليات
35.11%
05:14 | 2025-06-03
تربية ذي قار تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي
05:14 | 2025-06-03
مجلس الوزراء يعلن موعد عطلة عيدي الأضحى والغدير
محليات
32.89%
09:23 | 2025-06-03
مجلس الوزراء يعلن موعد عطلة عيدي الأضحى والغدير
09:23 | 2025-06-03
اعلان نتائج تربية البصرة للصف السادس الابتدائي
محليات
16.63%
01:11 | 2025-06-04
اعلان نتائج تربية البصرة للصف السادس الابتدائي
01:11 | 2025-06-04
خبر سار.. اليكم أسعار الدولار
اقتصاد
15.38%
10:02 | 2025-06-04
خبر سار.. اليكم أسعار الدولار
10:02 | 2025-06-04
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
د.صباح التميمي، نائب سابق - الحلقة ٩ | season 1
16:00 | 2025-06-04
مايك السومرية
د.صباح التميمي، نائب سابق - الحلقة ٩ | season 1
16:00 | 2025-06-04
من الأخير
الحشــ.د زعامات تتصارع وأجنحة تتقاطع - حلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-06-04
من الأخير
الحشــ.د زعامات تتصارع وأجنحة تتقاطع - حلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-06-04
العراق في دقيقة
04-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-04
العراق في دقيقة
04-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-04
Live Talk
صناعة المحتوى العراقية باللغة الإنجليزية.. نجاح أم تقليد؟ - الحلقة ٤٤ | 2025
10:30 | 2025-06-04
Live Talk
صناعة المحتوى العراقية باللغة الإنجليزية.. نجاح أم تقليد؟ - الحلقة ٤٤ | 2025
10:30 | 2025-06-04
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
د.صباح التميمي، نائب سابق - الحلقة ٩ | season 1
16:00 | 2025-06-04
مايك السومرية
د.صباح التميمي، نائب سابق - الحلقة ٩ | season 1
16:00 | 2025-06-04
من الأخير
الحشــ.د زعامات تتصارع وأجنحة تتقاطع - حلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-06-04
من الأخير
الحشــ.د زعامات تتصارع وأجنحة تتقاطع - حلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-06-04
العراق في دقيقة
04-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-04
العراق في دقيقة
04-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-04
Live Talk
صناعة المحتوى العراقية باللغة الإنجليزية.. نجاح أم تقليد؟ - الحلقة ٤٤ | 2025
10:30 | 2025-06-04
Live Talk
صناعة المحتوى العراقية باللغة الإنجليزية.. نجاح أم تقليد؟ - الحلقة ٤٤ | 2025
10:30 | 2025-06-04
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
اخترنا لك
التميمي: ليس هنالك استغلال لمقاتلي الحشد في الانتخابات
14:47 | 2025-06-04
شبل الزيدي: آن الاوان لفتح حوار وطني وطي صفحة مظلمة من تاريخ العراق
13:51 | 2025-06-04
رئاسة البرلمان تاسف لقرار المالية: سيضر بمواطني الإقليم
12:57 | 2025-06-04
مجلس نينوى يفتح باب الترشح لمناصب محلية (وثيقة)
12:38 | 2025-06-04
حقيقة بيع البطاقات الانتخابية بـ400 الف دينار.. "أي استخدام غير مشروع لها جريمة"
11:37 | 2025-06-04
السوداني وبزشكيان يؤكدان على العمل المشترك لمواجهة التحديات
10:47 | 2025-06-04
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.