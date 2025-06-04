نواب ينتقدون بيان البرلمان بشأن رواتب كردستان: لا يمثلنا

وقال النواب في بيان، "نستغرب ونستهجن بيان رئاسة بشأن قضية رواتب موظفي الاقليم"، مؤكدين أن "البيان لايمثل نواب المجلس ولا ممثلي الشعب ويبين انتقائية واضحة بتشخيص الازمة وهي للامانة التي اوكلت اليهم وسنقوم بمقاضاتهم امام لحنث اليمين واما القضاء الجزائي لسوء استخدام السلطة".

وحمل بيان النواب رئاسة المجلس "المسؤولية التقصيرية للواجبات الرقابية والتشريعية بشأن الخروقات التي تحصل من سلطات الاقليم غير وعدم التصدي لمعالجتها في "، مضيفا "بيان ما يسمى رئاسة مجلس النواب تغافل عن عمليات التهريب المنظمة للنفط ومشتقاته من ثروات رغم قرارات والمحكمة الاتحادية اي لم يشر الى التقصير القانوني المتعمد لحكومة الاقليم غير الشرعية بالاستيلاء على اموال الشعب وعدم تسديدها للخزينة العامة بل حتى عدم تسديدها لخزينة الاقليم وتوضع بحسابات شخصية خارج العراق".

وأشار البيان الى أنه "لو افترضنا ان او المحافظات المنتجة للنفط او الفقيرة تأخرت بارسال مواردها للخزينة وقطع موازنتها هل سيكون هناك ردة فعل مشابهة لرئاسة المجلس كما حصل مع قضية موظفي الاقليم"، مردفا "لم نسمع الرئاسة تكلمت بقضية او الاعتداء الذي وقع على التربويين والفلاحين والتدخل في ايجاد بدائل لساكني العشوائيات من الطبقات الفقيرة".

وشدد البيان "اننا نرى ان قيام الحكومة بضرب القوانين لصالح الاقليم رغم خروق حكومة الاقليم قد تسبب بهذه الكارثة لا سيما عدم توطين رواتب موظفي الاقليم بالمصارف الحكومية وبقائها تحت سلطة الحزب الديمقراطي"، مؤكدا أنه "بحسب مصادرنا من الموظفي الاقليم ان المشكلة هي فنية ومالية بعدم وجود اجراءات كمسك السجلات وموازين المراجعة للحسابات والموازنات في الاقليم وعدم الرد على بيان المالية الاتحادية بلغة الارقام وانما ذهبوا للتهويل السياسي والحزبي للتغطية على سرقاتهم وفشلهم في معالجة رواتب الموظفين".

وتابع بيان نواب الوسط والجنوب "نشد على قرارات بالحفاظ على حقوق وثروات البلاد وشعبنا الصابر في "، داعيا "حكومة الاقليم غير الشرعية والمعطلة لتشكيل الحكومة الجديدة رغم مضي عام على اعلان النتائج والالتزام بالدستور والقوانين الاتحادية التي تنظم ثروات البلد".

وكانت رئاسة مجلس النواب اعربت في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن اسفها لقرار وزارة المالية في الحكومة الإتحادية بقطع رواتب موظفي اقليم ، فيما اشارت الى ان ذلك سيضر بالمواطنين.