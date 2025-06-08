رئيس الجمهورية والعاهل الأردني يؤكدان أهمية حث المجتمع الدولي لتأمين المساعدات لغزة

وذكرت الرئاسة في بيان ورد لـ ، ان "رئيس الجمهورية ، التقى الملك ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على هامش الثالث للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية".وتابع، أنه "جرى خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس ، وزير الخارجية ، ووزير الخارجية والمغتربين ، إضافة إلى عدد من المسؤولين في البلدين، بحث تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتوسيع التعاون والتبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي والأردني".وأكد رشيد، "ضرورة العمل المشترك لمواجهة التغيرات المناخية، وحماية التنوع البيولوجي، والحد من تلوث المحيطات والموارد المائية، ودعم الجهود الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجرى استعراض الملفات المطروحة في مؤتمر الثالث للمحيطات".ولفت البيان، الى ان "اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية، وتم التأكيد على أهمية تكاتف الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة، وحث لتأمين وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".بدوره، أكد العاهل الأردني "حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وبما يخدم المصالح المتبادلة"، مشيرا إلى "أهمية البناء على مخرجات التي عقدت أخيرا في ، وإنهاء التصعيد الخطير في ".وهنأ رشيد، وفقاً للبيان، "الملك بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم لكأس العالم".