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محافظ الأنبار يرد على نائب سابق: متهمون بقضايا فساد وجرائم وتزورون اهلكم بالانتخابات فقط
سياسة
2025-06-09 | 11:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
909 شوهد
انتقد
محافظ الأنبار
محمد
نوري الدليمي
، الاثنين، حديث النائب السابق
محمد ناصر الكربولي
بشأن المحافظة، معتبرا أن ما وصفه "نهجه بائس" في محاولات إيهام الناس.
وقال
الدليمي
في بيان، "اطَّلعت على تصريحات أحد النواب السابقين خلال زيارة له في قضاء القائم، الذي اعتاد وإخوته على زيارته وتحديدا عشيرة الكرابلة في أيام الانتخابات فقط، واستمرارهم منذ سنوات على هذا النهج البائس في محاولات إيهام الناس وإطلاق وعود وتصريحات لا صحة ولا واقع لها، غير مكترثين إلا بمصلحتهم العائلية الضيقة".
وأضاف "لا يخفى على الجميع قضايا الفساد والجرائم التي لاحقت هذا الشخص وإخوته، ابتداءً من ملف
الهلال الأحمر
سيِّئ الصيت والسمعة، مروراً بسرقة مقدرات الشعب والدولة".
ولفت الدليمي الى أن "عشيرتي وأهلي الكرابلة وسمعتهم الطيبة في
محافظة الأنبار
وباقي
العراق
أكبر وأسمى من محاولات المساس بها بسبب فساد عائلة محسوبة قدراً على هذه العشيرة الأصيلة والعريقة التي رفدت الدولة من سنين برجال أكفاء وطنيين حريصين على سمعتهم وتاريخهم".
وتابع "لذلك عملت وسأعمل جاهداً لأثبت أن عشيرتي وأهلي يمتلكون من الرجال الكثير الذين يجلبون الخير أينما حلُّوا، ويشهد لهم القاصي والداني بكفاءتهم ونظافة اليد واللسان والسريرة، ومن أجل محو الذاكرة السيئة التي تولَّدت لدى البعض بسبب سرقات وألاعيب هذه العائلة الفاسدة الكاذبة".
وكان
الكربولي
رحب في بيان له، بزيارة
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
الى
الانبار
، مضيفا أن الزيارة تحمل رمزية التقدير لروح المحافظة برموزها القبلية والعشائرية الحقيقية حيث حلت بدلا من مقرات المحافظة الرسمية وممثليها الذين يعانون من تزايد السخط الشعبي، بحسب وصفه.
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