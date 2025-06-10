ماكرون يشيد بدور العراق في تعزيز الأمن والسلم بالمنطقة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، ان "رئيس الجمهورية ، التقى اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية الفرنسية في مدينة نيس الفرنسية".وفي مستهل اللقاء، الذي حضره نائب وزير الخارجية ، أعرب الرئيس عن شكره لماكرون على دعوة المشاركة في للمحيطات، متمنيا لفرنسا وكوستاريكا النجاح في رعايتهما هذا المؤتمر.وأكد "الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين إلى مستويات أكثر تطورا، وتعزيز سبل التعاون وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، مشيرا إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقةوتبادل الرئيسان وجهات النظر حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال للمحيطات والتوصيات التي ستصدر عنه بشأن حماية المحيطات والثروات المائية من التلوث، وتفعيل لمواجهة التغير المناخي والبيئي، وفق البيان.كما جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط مع التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتخفيف حدة التوترات وتعزيز فرص السلام.بدوره، أكد عمق العلاقات بين البلدين وحرص الدائم على توطيدها، وتوسيع التعاون المتبادل، مشيرا إلى سعي بلاده لدعم في جهوده لحماية أمنه واستقراره وسيادته، كما أشاد ماكرون بدور رئيس الجمهورية في تعزيز علاقات الصداقة مع بلاده، مثمنا دور العراق الإقليمي والدولي في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، بحسب ما جاء في البيان.