موقف جديد من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب موظفي كردستان

وذكر لرئيس الجمهورية، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية ، استقبل رئيس القاضي العميري، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات".وبحسب البيان، اكد "ضرورة تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات".وشدد على "ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقا للدستور والقانون وقرارات "، مشيرا الى ان "عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم ".من جانبه، أكد القاضي جاسم العميري أداء "المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز "، مؤكدا "ضرورة أن تجد ازمة رواتب موظفي الاقليم طريقها إلى الحل وفقًا للقانون".وعلى مايبدو يراهن على قرار المحكمة الاتحادية الذي يؤكد وجوب فصل مستحقات الموظفين في عن ازمة الخلافات المالية بين واربيل، وضرورة دفعها شهريًا بشرط التوطين، بغض النظر عن الخلافات المالية الأخرى.