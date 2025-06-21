السيد الصدر "غاضب" من رادود حسيني "شهير": عليه ترك القصائد هذا العام وإلّا

وفي سؤال وجهه احد الأشخاص الى ، حول مقطع الفيديو المتداول للرادود يلقي قصيدة تحتوي على مضمون يسيء الى "ع"، مطالبا بالنصيحة والتوجيه.وفي اجابته، قال السيد انه "لا ينبغي ان تقع القصائد الحسينية بيد من يجهل القول الحق ويجب عرضها على المختصين قبل قراءتها".واكد انه "على الأخ خضر عباس الاعتذار وترك القصائد الحسينية لهذا العام والا فهو تحت طائلة العقاب الحوزوي والشرعي وان لم يفعل فقاطعوه ويحرم تداول قصيدته".وتضمنت القصيدة التي تم تداوله على نطاق واسع عبارات اثارت الجدل والضجة، من قبيل وصف الامام علي بانه "ظالم" على اعدائه، وعبارات مثل "علي خالق.. علي رازق".