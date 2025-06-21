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السيد الصدر "غاضب" من رادود حسيني "شهير": عليه ترك القصائد هذا العام وإلّا
سياسة
2025-06-21 | 04:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
8,293 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
ابدى زعيم التيار الصدري
السيد مقتدى الصدر
، اليوم السبت، موقفا رافضا للقصيدة الأخيرة للرادود الشهير
خضر عباس
والتي ورد فيها عبارات اثارت الجدل.
وفي سؤال وجهه احد الأشخاص الى
السيد الصدر
، حول مقطع الفيديو المتداول للرادود
خضر عباس
يلقي قصيدة تحتوي على مضمون يسيء الى
الامام علي
"ع"، مطالبا بالنصيحة والتوجيه.
وفي اجابته، قال السيد
الصدر
انه "لا ينبغي ان تقع القصائد الحسينية بيد من يجهل القول الحق ويجب عرضها على المختصين قبل قراءتها".
واكد انه "على الأخ خضر عباس الاعتذار وترك القصائد الحسينية لهذا العام والا فهو تحت طائلة العقاب الحوزوي والشرعي وان لم يفعل فقاطعوه ويحرم تداول قصيدته".
وتضمنت القصيدة التي تم تداوله على نطاق واسع عبارات اثارت الجدل والضجة، من قبيل وصف الامام علي بانه "ظالم" على اعدائه، وعبارات مثل "علي خالق.. علي رازق".
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