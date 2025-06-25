رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور مجلس اللوردات البريطاني

وذكر إعلام المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " زار والتقى إيما نيكولسون وعددًا من اللوردات المختصين بالقانون، حيث اطّلع سيادته على أروقة المجلس وتعرّف على طبيعة العمل فيه".وتابع أن "القاضي قدم خلال اللقاء شرحًا لطبيعة عمل القضاء العراقي والاستقلالية التامة التي نظمها الدستور، ودور القضاء في فرض سيادة القانون".