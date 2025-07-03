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القيسي يعلن من انقرة ارتفاع التدفقات المائية الى العراق لـ420 م3 بالثانية
سياسة
2025-07-03 | 01:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
342 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أعلن رئيس تحالف العزم في
بغداد
النائب
محمود القيسي
، اليوم الخميس، أن الوفد النيابي العراقي نجح في إقناع الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
بإطلاق 420 مترًا مكعّبًا في الثانية، بدلًا من الـ64 مترًا السابقة من المياه صوب الأراضي العراقية.
وقال
القيسي
، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في العاصمة
أنقرة
، إن "اللقاء مع رئيس مجلس الأمة التركي، شكّل أولى الاجتماعات الرسمية للوفد النيابي العراقي، حيث تم التباحث في عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها الإطلاقات المائية إلى
العراق
".
وأشار القيسي إلى أن "اللقاء الرسمي أعقبه عدد من الاجتماعات المتتالية بين أعضاء
مجلس النواب العراقي
ونظرائهم من الجانب التركي، وركّزت بشكل مباشر على خطورة انخفاض مناسيب المياه في العراق، حيث بلغت نسبة الإطلاقات 64 مترًا مكعّبًا في الثانية، وهو ما شكّل تهديدًا فعليًا للموقف المائي في البلاد، خاصة في المحافظات الجنوبية التي تعاني من شحّ حاد".
وأوضح رئيس تحالف العزم في
بغداد
، أن "اللقاء المفصلي جرى مع الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
، حيث تم طرح هذا الملف بشكل مباشر، وشرح تداعيات الأزمة على العراق، وهو ما أثمر عن إصدار الرئيس
أردوغان
توجيهاً بإطلاق دفعة مائية كبيرة، بدأت بالتدفّق إلى العراق، وقد بلغت كميتها 420 مترًا مكعّبًا في الثانية، بدلًا من الـ64 مترًا السابقة، وهو ما يُعدّ إنجازًا ملموسًا ناتجًا عن الجهد الموحد للوفد النيابي العراقي".
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