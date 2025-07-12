قسطل ابو طالب يؤدي اليمين الدستورية نائباً بديلًا عن السهلاني

وذكر بيان مقتضب عن الدائرة الإعلامية للمجلس، ان "قسطل ظاهر ادى اليمين الدستورية بديلًا عن ".جاء ذلك بعد استقالة وليد السهلاني من ، وتسنمه منصب رئيس السياسيين.