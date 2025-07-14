المحكمة الاتحادية تؤجل جلسة رواتب كردستان

وبحسب مصدر قضائي تحدث للسومرية نيوز، فانه تم تأجيل جلسة بالنظر في إصدار أمر ولائي يلزم بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من في إقليم كوردستان، إلى 28 تموز الجاري، بعدما كانت مقررة اليوم.يأتي هذا التأجيل في سياق الترقب المستمر لحل ملف رواتب موظفي الإقليم، وهو الملف الذي يشكل نقطة خلاف رئيسية بين وحكومة .