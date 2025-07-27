مجلس بغداد يختار العطواني لمنصب المحافظ

صوت ، مساء الأحد، على كمحافظ جديد لبغداد.

وقال مراسل ، إن يصوت على كمحافظ لبغداد.

وعقد مجلس ، مساء اليوم الأحد، جلسة استثنائية لانتخاب محافظ جديد بدل المحافظ السابق الذي احيل للتقاعد.

وكان رئيس مجلس أعلن، قبل أيام، احالة المحافظ العلوي الى التقاعد.