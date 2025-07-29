الحلبوسي والسيد الحكيم يبحثان الاستعدادات للانتخابات المقبلة

وقال مكتب في بيان، "استقبل تقدم الرئيس ، اليوم الثلاثاء، رئيسَ تيار الحكمة الوطني سماحة ".

وبحث اللقاء وفق البيان "الوضع السياسي في والمنطقة، والاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة وتهيئة الظروف المناسبة، والتأكيد على أهمية تشجيع الجمهور للمشاركة الفاعلة لإنجاز هذا من خلال كلمتهم عبر صناديق الاقتراع".