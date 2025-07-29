الحلبوسي والسيد الحكيم يبحثان الاستعدادات للانتخابات المقبلة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
نجم آرسنال على رادار دورتموند
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535309-638894193015980682.jpg
الحلبوسي والسيد الحكيم يبحثان الاستعدادات للانتخابات المقبلة
سياسة
2025-07-29 | 16:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
44 شوهد
بحث
رئيس حزب
تقدم
محمد الحلبوسي
ورئيس تيار الحكمة الوطني
السيد عمار الحكيم
، الاستعدادات للانتخابات المقبلة التي ستجري في 11 تشرين الثاني المقبل.
وقال مكتب
الحلبوسي
في بيان، "استقبل
رئيس حزب
تقدم الرئيس
محمد الحلبوسي
، اليوم الثلاثاء، رئيسَ تيار الحكمة الوطني سماحة
السيد عمار الحكيم
".
وبحث اللقاء وفق البيان "الوضع السياسي في
العراق
والمنطقة، والاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة وتهيئة الظروف المناسبة، والتأكيد على أهمية تشجيع الجمهور للمشاركة الفاعلة لإنجاز هذا
الاستحقاق
من خلال كلمتهم عبر صناديق الاقتراع".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السيد الحكيم: الانتخابات المقبلة مرحلة فاصلة بين اللا استقرار والاستقرار المستدام
06:08 | 2025-05-22
السوداني والحكيم يبحثان الاستعدادات لقمة بغداد ودعم الإعمار
14:58 | 2025-05-13
رشيد والحلبوسي يبحثان الاستعدادات لإجراء انتخابات نزيهة
14:37 | 2025-06-01
عشيرة صدام حسين تبحث عن مرشح يمثلها بالانتخابات النيابية المقبلة
13:08 | 2025-05-26
الحلبوسي
الحكيم
السيد عمار الحكيم
محمد الحلبوسي
محمد الحلبوس
عمار الحكيم
سيد الحكيم
الاستحقاق
رئيس حزب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
اقتصاد
34.51%
10:01 | 2025-07-28
أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
10:01 | 2025-07-28
تساؤلات حول تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء
محليات
25.83%
10:43 | 2025-07-28
تساؤلات حول تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء
10:43 | 2025-07-28
القطعات الأمنية تدخل الإنذار (ج) في هذا الموعد
أمن
20.65%
10:33 | 2025-07-28
القطعات الأمنية تدخل الإنذار (ج) في هذا الموعد
10:33 | 2025-07-28
العراق يتخذ إجراءات عاجلة بعد اغلاق تركيا محال بيع الحيوانات
محليات
19.01%
14:13 | 2025-07-28
العراق يتخذ إجراءات عاجلة بعد اغلاق تركيا محال بيع الحيوانات
14:13 | 2025-07-28
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
جيل الإنترنت… بين حرية التعبير والفوضى الرقمية - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-29
52 دقيقة
جيل الإنترنت… بين حرية التعبير والفوضى الرقمية - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-29
من الأخير
واشنطن وبغداد.. الرضا مشروطٌ بغضب السـ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-29
من الأخير
واشنطن وبغداد.. الرضا مشروطٌ بغضب السـ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-29
Live Talk
لعشاق السفر.. عراقي يصنع محتواه من السماء - Live Talk - الحلقة ٨٣ | 2025
10:30 | 2025-07-29
Live Talk
لعشاق السفر.. عراقي يصنع محتواه من السماء - Live Talk - الحلقة ٨٣ | 2025
10:30 | 2025-07-29
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
جيل الإنترنت… بين حرية التعبير والفوضى الرقمية - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-29
52 دقيقة
جيل الإنترنت… بين حرية التعبير والفوضى الرقمية - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-29
من الأخير
واشنطن وبغداد.. الرضا مشروطٌ بغضب السـ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-29
من الأخير
واشنطن وبغداد.. الرضا مشروطٌ بغضب السـ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-29
Live Talk
لعشاق السفر.. عراقي يصنع محتواه من السماء - Live Talk - الحلقة ٨٣ | 2025
10:30 | 2025-07-29
Live Talk
لعشاق السفر.. عراقي يصنع محتواه من السماء - Live Talk - الحلقة ٨٣ | 2025
10:30 | 2025-07-29
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
كان يا مكان
أصلح ما بينك وبين الله ثم امضِ مطمئنا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
01:00 | 2025-07-29
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
اخترنا لك
العراق والأمم المتحدة يؤكدان أهمية تسوية سياسية في سوريا
16:21 | 2025-07-29
بغداد والرياض تبحثان تطورات غزة والملف الإيراني
14:30 | 2025-07-29
بينها يخص بطاقات الدفع.. قرارات مجلس الوزراء كاملة – عاجل
11:55 | 2025-07-29
تحالف العزم يوجه رسالة للسنة ويحذر من "نواب الغفلة"
10:00 | 2025-07-29
الأمن النيابية ترفع قانون الحشد الشعبي إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليه
09:06 | 2025-07-29
ألمانيا تشيد بـ"التعاطي الفعال" للحكومة العراقية مع الملفات الدولية ونجاحها بملف النازحين
07:58 | 2025-07-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.