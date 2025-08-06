المطلك: الطائفية لا تبني البلد والسكوت على الفساد أوصلنا لمرحلة صعبة

اعتبر رئيس ، الأربعاء، أن الطائفية لا تبني البلد، فيما أشار الى أن السكوت على الفساد أوصل العملية السياسية لمرحلة صعبة.

وقال المطلك خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، "الطائفية لا تبنى البلد ولا يمكن أن تقود المجتمع، والعملية السياسية عملية أزمات أزمة تلد أزمة".

وأضاف أن "منظومة القيم في باتت متهرئة"، معتبرا أن " فرض من الإطار التنسيقي ولم يكن من اختيار القوى السنية".

وشدد المطلك على أن "السكوت على الفساد أوصل العملية السياسية الى مرحلة صعبة"، مضيفا أن "القوى السنية لم تدرس فكرة الانسحاب من العملية السياسية".

وتابع أن "أهالي تأذوا من تنظيم أكثر من بقية العراقيين"، مؤكدا أن "الصراع على الأراضي في حزام لا علاقة له بالتغيير الديموغرافي".



