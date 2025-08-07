السوداني يؤكد أهمية مشاريع نقل وتوزيع الطاقة في إنهاء مشكلة الضائعات الكهربائية

وأوضح لرئاسة الوزراء أن " افتتح أيضا محطة الكفل التحويلية، وتوسعة عدد من المحطات في محافظات؛ الأشرف، وبابل، والديوانية، وعدد من مشاريع مصادر التغذية المحورية في محافظات ، ضمن خطة فك الاختناقات عن الشبكة الوطنية".وأكد السوداني، أن "موسم الزيارة الأربعينية الماضي شهد تشخيص وجود خلل واضح في شبكة التوزيع الكهربائية، مع وجود أحمال مرتفعة أثرت بشكل واضح على مستوى الخدمة، لهذا كان التوجيه للبدء بشبكة خاصة لتأمين خدمة الزيارة، حيث تم توفير التخصيصات المالية لها، مثمناً جهود العاملين الذين يؤدون مهامهم في ظروف مناخية صعبة ويعملون ليل نهار".وأوضح رئيس أن "الارتقاء بقطاع الكهرباء لا يعني فقط إضافة محطّات إنتاجية، انما يتحتم الاهتمام بالقطاعات المُكملة من التوزيع والنقل"، مشيراً إلى أن "هذه المشاريع ستعيد كمّاً كبيراً من الضائعات الكهربائية، وتوفر المرونة والانسيابية"، مؤكداً على "وجوب الترشيد في استخدام ".وشدد السوداني على "وجوب أن يراعي جميع المسؤولين خصوصية ، والنجف، والكاظمية، وسامراء، كونها مدناً مقدسة وتشهد زخماً واضحاً من الزائرين"، مشيراً إلى أن "مطار سيكون، خلال شهور، مركزاً لوصول المزيد من الزائرين وهو ما يستلزم تلبية الخدمات المطلوبة وعلى مديات زمنية متقدمة".