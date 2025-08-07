خلال زيارة الأربعين.. السوداني يوعز بإيقاف دخول أرتال جميع المسؤولين

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن " ترأس، اليوم، اجتماعاً في لمتابعة تنفيذ خطة تأمين الزيارة الأربعينية، بحضور رئيس للزيارة ، ومحافظ ، وعدد من قادة الأجهزة والتشكيلات الأمنية، وممثلي العتبات الدينية".وأضاف المكتب، أن "السوداني أطلع على إجراءات خطة تأمين الزيارة الاربعينية، التي تحظى برمزية كبيرة في ظل تزايد اعداد الزائرين كل عام"، مبيناً أن "المؤشرات ايجابية والخطط تسير بشكل جيد ونستعد لذروة الزيارة".وأكد السوداني على "تواصله المباشر مع وزير الداخلية ومحافظ كربلاء، للوقوف على سير تنفيذ الخطة وضمان انسيابيتها".ووجه القائد العام للقوات المسلحة بـ"تعزيز الخطط ومعالجة الثغرات والتحديات، وايلاء الاهمية للتنسيق العالي بين في أداء الواجب وعدم التداخل بالصلاحيات".وأوعز السوداني بـ"إيقاف دخول أرتال جميع المسؤولين"، مشددا على "الأجهزة المعنية بالتعامل السريع مع الشائعات والأخبار المضللة التي تستهدف المناسبات الدينية والتجمعات".كما أشار السوداني الى "أهمية الجانب الخدمي الذي يعد مكملاً للانسيابية الأمنية"، موجها بـ"تعزيز التنسيق مع أصحاب المواكب والقائمين على الخدمة العامة، ورفع مستوى التدابير للدفاع المدني، وتعزيز دور القطاع الصحّي في ظل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، وأيضاً الفرق التطوعية لاسيما من طلبة الكليات والمعاهد لتكون لها مساهمة نوعية في هذه المناسبة المهمة".