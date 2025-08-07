السامرائي يؤكد لسفير تركيا أهمية دعم استقرار العراق

وقال للتحالف في بيان ورد لـ ، إن "السّامرائي استقبل، في مكتبه ببغداد، اليوم، السفير التركي لدى ، بورا إنان، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".وأشار رئيس تحالف العزم "خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين العراق وتركيا، وضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم مصالح الشعبين"، مشدداً على "أهمية دعم الاستقرار في العراق كعامل رئيس في تنمية ".من جهته، عبّر التركي عن "حرص بلاده على مواصلة التعاون البنّاء مع العراق في مختلف القطاعات، بما يعزز أواصر الصداقة والتفاهم المشترك بين البلدين الجارين".