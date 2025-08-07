السامرائي يؤكد على دعم الحكومة المحلية لبغداد في تنفيذ برامجها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تحالف الاعمار والتنمية: مجمعات "ابو الفضل العباس والزيتون والزهور" تعاني اهمال المستثمرين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536344-638901815371086359.jpg
السامرائي يؤكد على دعم الحكومة المحلية لبغداد في تنفيذ برامجها
سياسة
2025-08-07 | 12:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
92 شوهد
أكد رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، اليوم الخميس، أمية دعم الحكومة المحلية لبغداد بتنفيذ برامجها الخدمية والتنموية.
وقال
المكتب الإعلامي
للتحالف في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
السامرائي
استقبل، في مكتبه ببغداد، اليوم،
محافظ بغداد
المنتخب،
عطوان العطواني
، يرافقه عدد من أعضاء مجلس المحافظة، لبحث أولويات المرحلة المقبلة وسبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مستوى العاصمة".
وبارك السّامرائي للعطواني تسنّمه منصب محافظ
بغداد
"، مؤكداً "أهمية دعم الحكومة المحلية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية.
وشدد على "ضرورة التمسك بالأغلبية داخل مجلس المحافظة، والحفاظ على الاستحقاقات السياسية لتحالف العزم، وفي مقدّمتها موقع رئاسة المجلس، بما يضمن التوازن ويعزز الثقة في المسار الديمقراطي".
وأشار البيان إلى أن "اللقاء شهد مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، لا سيّما ما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات في مناطق الأطراف، وتعزيز الإنصاف في التوزيع الإداري والمالي بين أقضية ونواحي بغداد، بما يحقق العدالة ويعالج التفاوت التنموي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السامرائي يؤكد لسفير تركيا أهمية دعم استقرار العراق
09:15 | 2025-08-07
السوداني يؤكد دعم الحكومة المستمرّ لشريحة الأطباء وحرصها على تلبية متطلباتهم
13:28 | 2025-05-10
السوداني والمشهداني يؤكدان ضرورة إكمال تنفيذ البرنامج الحكومي
15:07 | 2025-05-13
الأمم المتحدة تشيد بمستوى تنظيم القمّة العربية في بغداد وتؤكد دعم الحكومة العراقية
08:25 | 2025-05-18
مثنى السامرائي
محافظة بغداد
المكتب الإعلامي
عطوان العطواني
السومرية نيوز
مكتب الإعلام
محافظ بغداد
سومرية نيوز
السامرائي
الاستحقاق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيد مقتدى الصدر يقود سيارة "ستاركس" لنقل الزوار على طريق النجف
محليات
29.05%
18:23 | 2025-08-05
السيد مقتدى الصدر يقود سيارة "ستاركس" لنقل الزوار على طريق النجف
18:23 | 2025-08-05
تحديثات جوية جديدة.. الامطار الرعدية قادمة - عاجل
محليات
25.61%
10:08 | 2025-08-06
تحديثات جوية جديدة.. الامطار الرعدية قادمة - عاجل
10:08 | 2025-08-06
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
أمن
23.96%
02:25 | 2025-08-06
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
02:25 | 2025-08-06
المحافظات التي عطلت دوامها الرسمي بمناسبة ذكرى الزيارة الأربعينية
محليات
21.38%
09:37 | 2025-08-06
المحافظات التي عطلت دوامها الرسمي بمناسبة ذكرى الزيارة الأربعينية
09:37 | 2025-08-06
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله سيعوضك عن كل ما كان فقده يؤلم قلبك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله سيعوضك عن كل ما كان فقده يؤلم قلبك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-06
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
الأكثر مشاهدة
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله سيعوضك عن كل ما كان فقده يؤلم قلبك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله سيعوضك عن كل ما كان فقده يؤلم قلبك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-06
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
اخترنا لك
استقبال كبير للحلبوسي خلال زيارته كركوك (فيديو)
12:59 | 2025-08-07
مفوضية الانتخابات تلغي المصادقة على 6 تحالفات سياسية
12:33 | 2025-08-07
نائب تخاطب السوداني حول "سرقة قرن" جديدة (وثيقة)
11:24 | 2025-08-07
السامرائي يؤكد لسفير تركيا أهمية دعم استقرار العراق
09:15 | 2025-08-07
بغداد وبكين تبحثان التحضيرات للقمة العربية – الصينية الثانية
08:40 | 2025-08-07
الأعرجي لوفد فلسطيني: موقف العراق ثابت بدعم القضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة
06:29 | 2025-08-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.