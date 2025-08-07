السامرائي يؤكد على دعم الحكومة المحلية لبغداد في تنفيذ برامجها

وقال للتحالف في بيان ورد لـ ، إن " استقبل، في مكتبه ببغداد، اليوم، المنتخب، ، يرافقه عدد من أعضاء مجلس المحافظة، لبحث أولويات المرحلة المقبلة وسبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مستوى العاصمة".وبارك السّامرائي للعطواني تسنّمه منصب محافظ "، مؤكداً "أهمية دعم الحكومة المحلية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية.وشدد على "ضرورة التمسك بالأغلبية داخل مجلس المحافظة، والحفاظ على الاستحقاقات السياسية لتحالف العزم، وفي مقدّمتها موقع رئاسة المجلس، بما يضمن التوازن ويعزز الثقة في المسار الديمقراطي".وأشار البيان إلى أن "اللقاء شهد مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، لا سيّما ما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات في مناطق الأطراف، وتعزيز الإنصاف في التوزيع الإداري والمالي بين أقضية ونواحي بغداد، بما يحقق العدالة ويعالج التفاوت التنموي".