المالكي يحذر من "التساهل" مع البعثيين "المتسربين" الى البرلمان

سياسة

2025-08-08 | 05:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المالكي يحذر من &quot;التساهل&quot; مع البعثيين &quot;المتسربين&quot; الى البرلمان
639 شوهد

السومرية نيوز-سياسة

حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، من التساهل وعدم تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة على من يثبت انتماءه الى حزب البعث المنحل ممن تسربوا الى البرلمان ومواقع الدولة ومنعهم من الانتخابات.



وقال المالكي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "لقد نص الدستور العراقي في مادته السابعة بشكل صريح على حظر حزب البعث، ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى أو عنوان، واعتبر انتماءهم لهذا الحزب جريمة لا تسقط بالتقادم"، مشيرا الى انه "قد جاءت هذه المادة استجابة لمرحلة مظلمة من تاريخ العراق، عاش فيها الشعب سنوات من القمع والتمييز والدماء على يد نظام استبدادي استند إلى فكر عنصري وإرهابي وطائفي".

وأضاف انه "انطلاقًا من هذا المبدأ الدستوري، تم إنشاء هيئة المساءلة والعدالة، لتكون الجهة المختصة في كشف البعثيين، وجمع الأدلة التي تثبت انتماءهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية"، مؤكدا ان "النصوص القانونية تؤكد أن الهيئة ليست جهة قضائية تُصدر أحكامًا، بل جهة تنفيذية تعمل على تطبيق القانون وفقًا للدستور، وقراراتها ملزمة ولا يجوز التدخل فيها من أي جهة سياسية أو حكومية أو تشريعية".

وأضاف أن "أي محاولة للتساهل مع هذه الإجراءات أو التغاضي عنها، تعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة، وعودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد، وهذا يشكل تهديدًا مباشرًا لمسار الدولة الديمقراطية، ويُعد استخفافًا بتضحيات العراقيين الذين قاوموا الاستبداد ودفعوا ثمنًا باهظًا من أجل بناء عراق جديد".

ودعا إلى "الوقوف الحازم مع هيئة المساءلة والعدالة، وتمكينها من أداء واجبها دون ضغوط أو عراقيل، وإذا ثبت بالأدلة أن أحد الأفراد الذين تسللوا إلى البرلمان أو مواقع الدولة كان منتمياً سابقاً لحزب البعث، فيجب شمله فورًا بالإجراءات القانونية، بصرف النظر عن موقعه الحالي أو الطريقة التي وصل بها إلى المنصب".

واعتبر ان "حماية العملية السياسية من التلوث البعثي ليست خيارًا، بل واجب وطني ودستوري، ولا يجوز تحت أي ظرف أن تُقدَّم المجاملات السياسية على حساب دماء العراقيين ومستقبل دولتهم".
اخترنا لك
الحلبوسي يزور مضيف الشيخ أحمد المهيري في الحويجة
03:06 | 2025-08-08
انتخابات "تحت الأجنحة": المرشحون الفرديون انخفضوا من 25% الى 0.09%.. هل "تنقرض" فكرة المستقل؟
02:48 | 2025-08-08
اعتراضات نيابية على قانون حرية التعبير
17:29 | 2025-08-07
الاعمار والتنمية: المالية اكدت وجود أزمة سيولة وهناك قلق على رواتب الموظفين
15:45 | 2025-08-07
استقبال كبير للحلبوسي خلال زيارته كركوك (فيديو)
12:59 | 2025-08-07
مفوضية الانتخابات تلغي المصادقة على 6 تحالفات سياسية
12:33 | 2025-08-07

