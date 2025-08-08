السوداني: عملية تقييم للأداء ومعالجة نقاط الضعف ستبدأ بعد الزيارة الأربعينية

وقال خلال المؤتمر الثاني للجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية وتابعته ، إن " اصبحت وجدانا لملايين الذين يقصدونها، ونحن امام تزايد كبير وملحوظ لاعداد الزائرين، واكدنا على وضع خطط علمية مستدامة للتعامل مع الزيادة الكبيرة في اعداد الزائرين".وأضاف "نحن اليوم امام انجاز مشاريع مهمة ومنها ومطارات اخرى، لاستيعاب الاعداد الكبيرة للزائرين"، مبيناً انه "في السابق كانت تشكل لجان آنية بالتعاون مع العتبات المقدسة والمحافظات للتعامل مع الزيارة، ولم تحقق المستوى المطلوب".وتابع "قررنا تشكيل للزيارات المليونية بهدف التنظيم والتهيئة والالتزام الاجتماعي والوطني لخدمة الزائرين، وعملنا على مشاريع مهمة لتسهيل حركة ومسير الزائرين، وكذلك تسهيل حركة المواطنين، وتفعيل النشاط الاقتصادي، والتنمية".وأوضح أن "نظرتنا في انجاز المشاريع شاملة ولاتقتصر على منطقة محددة، وانما تهدف الى تطوير الخدمات للمواطنين والزائرين، وفي اقل من شهرين افتتحنا في محافظتي كربلاء والنجف مشاريع ستراتيجية، واطلقنا العمل في اخرى تنفذ لاول مرة فيهما".وأشار إلى أن "المشاريع التي اطلقناها ستؤسس لبنى تحتية، وتكون رافعة اقتصادية لمحافظتي كربلاء والنجف، واستثمارات تنفذ من قبل القطاع الخاص".وأردف أنه "ستبدأ بعد الزيارة الاربعينية عملية تقييم لمراجعة الاداء ومعالجة نقاط الضعف، وهذا مسار ومنهجية ضرورية للعمل".