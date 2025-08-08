الصفحة الرئيسية
رونالدو يسجل "هاتريك" في شباك رايو آفي
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
العراق يدين بشدة خطة إسرائيل للسيطرة الكاملة على غزة
سياسة
2025-08-08 | 16:34
دانت
وزارة الخارجية
، اليوم الجمعة، بشدة خطة
إسرائيل
للسيطرة الكاملة على قطاع
غزة
واحتلاله.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنها "تعرب عن إدانة جمهورية
العراق
، بأشد العبارات، للخطة التي أقرّها الكيان المحتل، والتي تهدف إلى السيطرة الكاملة على قطاع
غزة
واحتلاله، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأكدت "رفض العراق القاطع لهذه الخطة التصعيدية، التي تأتي امتداداً لسياسة التجويع والتهجير والقتل الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في غزة، والتي تُعدّ جرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية".
وشددت على "موقف العراق الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها
القدس
الشريف" داعية
المجتمع الدولي
إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ووقف هذه الانتهاكات فوراً".
مقالات ذات صلة
ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران
12:06 | 2025-06-17
ترامب: اسرائيل تضررت بشدة.. وسنقيم علاقات مع ايران
04:31 | 2025-06-25
الحكومة الإسرائيلية توافق على خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل
03:37 | 2025-08-08
"إسرائيل" تعلن السيطرة على ثلثي غزة
16:01 | 2025-07-04
غزة
العراق
القانون الدولي الإنساني
وزارة الخارجية
المجتمع الدولي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
إسرائيل
المحكمة الاتحادية تمهل أسعد العيداني 15 يوماً للمثول أمام القضاء
محليات
39.91%
06:33 | 2025-08-07
المحكمة الاتحادية تمهل أسعد العيداني 15 يوماً للمثول أمام القضاء
06:33 | 2025-08-07
موجة ساخنة تحتضن العراق لأسبوع.. وأمطار "نادرة" في ذروة آب
أخبار الطقس
24.8%
02:39 | 2025-08-07
موجة ساخنة تحتضن العراق لأسبوع.. وأمطار "نادرة" في ذروة آب
02:39 | 2025-08-07
قائمة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
21.99%
03:57 | 2025-08-07
قائمة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:57 | 2025-08-07
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
محليات
13.3%
11:02 | 2025-08-08
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
11:02 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-08
كان يا مكان
لا ينساك الله أبدًا! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-08
كان يا مكان
لا ينساك الله أبدًا! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-08
كان يا مكان
لا ينساك الله أبدًا! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-08
كان يا مكان
لا ينساك الله أبدًا! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
كتلة الإعمار تدعو القوى السياسية لدعم منهج الحكومة الاقتصادي
16:13 | 2025-08-08
السوداني: عملية تقييم للأداء ومعالجة نقاط الضعف ستبدأ بعد الزيارة الأربعينية
15:21 | 2025-08-08
الحلبوسي يحضر تجمعين في كركوك لدعم مرشحين عن حزب تقدم
12:50 | 2025-08-08
المالكي يحذر من "التساهل" مع البعثيين "المتسربين" الى البرلمان
05:00 | 2025-08-08
الحلبوسي يزور مضيف الشيخ أحمد المهيري في الحويجة
03:06 | 2025-08-08
انتخابات "تحت الأجنحة": المرشحون الفرديون انخفضوا من 25% الى 0.09%.. هل "تنقرض" فكرة المستقل؟
02:48 | 2025-08-08
