ممثل المرشد الأعلى: على العراقيين ان لا يسمحوا بنزع سلاح الحشد

وقال ابادي خلال خطبة الجمعة، ان "الأعداء ارتكبوا جرائم كثيرة بمهاجمة البلدان الإسلامية في ولبنان، وهدفهم هو تدمير هذه البلدان"، مضيفا: "لقد أمرت بأن لا يمتلك في أي أسلحة، وهذا يعني أن النظام الصهيوني يستطيع مهاجمة أي نقطة يريدها في لبنان".وأشار أيضًا إلى أن " كانت لديها أيضًا خططٌ بشأن وقوات لإضعاف هذه القوة العسكرية، لكن الشعب العراقي مسلمٌ وواعٍ ولن ينخدع أبدًا"، مشددا على انه "يجب ألا يسمح الشعب العراقي لأعداء الحشد الشعبي بنزع سلاح العراق".واضاف انه "لو لم تكن قوات الحشد الشعبي في العراق، لكانت قد غزت هذا البلد الإسلامي".