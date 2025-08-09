ازداد 100 دولار إضافية عن العام الماضي.. العراق يرتفع بقائمة الدول بمتوسط الرواتب

وبقائمة دولية مكونة من اكثر من 190 بلدا، جاء بالمرتبة 86 عالميًا وبمتوسط راتب بلغ 690 دولارا للفرد، ارتفاعا من المرتبة 89 وبمتوسط راتب يبلغ 582 دولارا للعام الماضي 2024.وعلى الصعيد العربي، استقر العراق بالمرتبة العاشرة بعد التي جاءت الأول عربيًا بمتوسط راتب يبلغ 3770 دولارا للفرد، ثم ، ، ، ، ، ، ، ، ثم العراق.وعالميًا، جاءت بالمرتبة الأولى بمتوسط راتب بلغ 8218 دولارا، فيما جاءت فلسطين بالمرتبة الأخيرة بمتوسط راتب بلغ 104 دولارات للفرد.