تعرض لنوبة قلبية حادة.. إنقاذ حياة زائر إيراني في واسط

وقال في بيان مقتضب، "تعرض أحد الزائرين الإيرانيين الى نوبة قلبية حاده واجريت له عملية قسطرة طارئة منقذة للحياة في ، بعيدا عن كل الاجراءات الروتينية".وأضاف، انه "غادر متحسنا هذا اليوم".