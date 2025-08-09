انتخابات 2025.. تحالف خدمات يحمل التسلسل 271 والحزب الديمقراطي 275 وتقدم 255

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية بلال أكرم عباس في مؤتمر صحفي حضرته ، إن "عدد التحالفات المشاركة في الانتخابات 31 تحالفاً وعدد الأحزاب 38، وعدد المرشحين 76، ما يجعل المجموع 145".وفيما يلي نتائج القرعة الأولى الخاصة بالتحالفات والاحزاب والمرشحين الافراد للمقاعد الأولى:226 / الدكتور دلشاد محمد216 / الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني274 / المحامية هيفاء حسين227 / أمل حسن رحيم العقابي266 / تحالف التفوق267 / لأهلها243 / الشرقاط لأهلها269 / الحسم الوطني271 / تحالف خدمات276 / المهندس علي حكمت حساني277 / صقورنا275 / الحزب الديمقراطي الكردستاني264 / حركة الرواد الوطني255 / حزب تقدم252 / تحالف تصميم232 / فينوس بابان238 / المقدم صاحب السلطاني239 / حركة سومريون244 / ائتلاف الأساس العراقي214 / المهندس نصير العكاشي273 / اوات مصطفى خان291 / الجبهة الفيلية235 / تيار قضيتنا218 /207 / ائتلاف الإعمار والتنمية228 / تحالف شراكتنا في201 / تحالف القضية الإيزيدية263 / أحمد حسين ابن الفتوى260 / حزب اللواء الوطني204 / التحالف العربي في كركوك237 / تحالف الحدباء الوطني231 / تحالف قوى الدولة الوطنية223 / قادمون246 / حزب الانتشار الوطني293 / حامد عبد السادة كاظم جار الله259 / تحالف العمق الوطني268 / الجبهة التركمانية العراقية203 / ثابتون217 / جبهة تركمان الموحد210 / حركة إدراك229 / تحالف إنقاذ تركمان كركوك282 / حزب الرفعة الوطني212 / التيار الوطني العشائري في العراق240 / الجماهير الوطنية220 / واسط الأجمل بالخدمات289 / كتلة دعم الدولة247 / الدكتور رعد محمد230 / حزب الإيثار العراقي248 / حزب الداعي208 / كاوه281 / اتحاد اهل نينوى286 / مدنيون279 / تحالف صلاح الدين الموحد262 / شعلة278 / الاتحاد الإسلامي الكردستاني206 / التحالف المدني الديمقراطي211 / الهوية الوطنية288 / الجيل الجديد270 / حزب العراقي للإصلاح205 / هويتنا213 / تجمع الفاو زاخو285 / جماعة العدل287 / المرشح المستقل رائد225 / تيار الموقف الوطني257 / ائتلاف دولة القانون251 / حركة حقوق284 / السيد جاسم السيد محمد الهماش209 / المنقذون215 / المحامي كريم عيدان290 / تحالف نينوى اولا202 / حركة الصادقون224 / ابشر ياعراق250 / تحالف البديل242 / القيادة234 / حاتم الجبوري221 / تحالف سيادة الوطني تشريع249 / تحالف ديالى اولا241 / تحالف عزم العراق عزم265 / زيد القيسي245 / اشراقة كانون261 / جبهة شعبنا254 / الاستاذ طلال الحريري292 / غفران غضبان سعد283 / تحالف قمم280 / سلوى خليفة عبد الله236 / حزب العمران233 / الماكنة272 / المشروع العربي في العراق222 /