انتخابات 2025.. تحالف خدمات يحمل التسلسل 271 والحزب الديمقراطي 275 وتقدم 255

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية بلال أكرم عباس في مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز
، إن "عدد التحالفات المشاركة في الانتخابات 31 تحالفاً وعدد الأحزاب 38، وعدد المرشحين 76، ما يجعل المجموع 145".
وفيما يلي نتائج القرعة الأولى الخاصة بالتحالفات والاحزاب والمرشحين الافراد للمقاعد الأولى:
226 / الدكتور دلشاد محمد
216 / الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني
274 / المحامية هيفاء حسين
227 / أمل حسن رحيم العقابي
266 / تحالف التفوق
267 / نينوى
لأهلها
243 / الشرقاط لأهلها
269 / الحسم الوطني
271 / تحالف خدمات
276 / المهندس علي حكمت حساني
277 / صقورنا
275 / الحزب الديمقراطي الكردستاني
264 / حركة الرواد الوطني
255 / حزب تقدم
252 / تحالف تصميم
232 / فينوس بابان
238 / المقدم علي عباس
صاحب السلطاني
239 / حركة سومريون
244 / ائتلاف الأساس العراقي
214 / المهندس نصير العكاشي
273 / اوات مصطفى خان
291 / الجبهة الفيلية
235 / تيار قضيتنا
218 / منظمة بدر
207 / ائتلاف الإعمار والتنمية
228 / تحالف شراكتنا في صلاح الدين
201 / تحالف القضية الإيزيدية
263 / أحمد حسين ابن الفتوى المباركة
260 / حزب اللواء الوطني
204 / التحالف العربي في كركوك
237 / تحالف الحدباء الوطني
231 / تحالف قوى الدولة الوطنية
223 / قادمون
246 / حزب الانتشار الوطني
293 / حامد عبد السادة كاظم جار الله
259 / تحالف العمق الوطني
268 / الجبهة التركمانية العراقية
203 / ثابتون
217 / جبهة تركمان العراق
الموحد
210 / حركة إدراك
229 / تحالف إنقاذ تركمان كركوك
282 / حزب الرفعة الوطني
212 / التيار الوطني العشائري في العراق
240 / الجماهير الوطنية
220 / واسط الأجمل بالخدمات
289 / كتلة دعم الدولة
247 / الدكتور رعد محمد
230 / حزب الإيثار العراقي
248 / حزب الداعي
208 / كاوه لطيف علي
281 / اتحاد اهل نينوى
286 / مدنيون
279 / تحالف صلاح الدين الموحد
262 / شعلة الديوانية
278 / الاتحاد الإسلامي الكردستاني
206 / التحالف المدني الديمقراطي
211 / الهوية الوطنية
288 / الجيل الجديد
270 / حزب العراقي للإصلاح
205 / الانبار
هويتنا
213 / تجمع الفاو زاخو
285 / جماعة العدل كردستان العراق
287 / المرشح المستقل رائد المالكي
225 / تيار الموقف الوطني
257 / ائتلاف دولة القانون
251 / حركة حقوق
284 / السيد جاسم السيد محمد الهماش
209 / المنقذون
215 / المحامي كريم عيدان الجبوري
290 / تحالف نينوى اولا
202 / حركة الصادقون
224 / ابشر ياعراق
250 / تحالف البديل
242 / القيادة
234 / عبد الرحمن
حاتم الجبوري
221 / تحالف سيادة الوطني تشريع
249 / تحالف ديالى اولا
241 / تحالف عزم العراق عزم
265 / زيد القيسي
245 / اشراقة كانون
261 / جبهة شعبنا
254 / الاستاذ طلال الحريري
292 / غفران غضبان سعد التميمي
283 / تحالف قمم
280 / سلوى خليفة عبد الله
236 / حزب العمران
233 / الماكنة
272 / المشروع العربي في العراق
222 / الاتحاد الوطني الكردستاني