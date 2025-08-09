العراق يرحب بإعلان اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت ، السبت، عن ترحيب بإعلان اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت الوزارة في بيان، "تعرب عن ترحيب جمهورية بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان".

وجددت الوزارة أملها في أن يسهم هذا الاتفاق بتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في منطقة ، وينعكس إيجاباً على الشعبين الصديقين.



وأشادت الوزارة بـ"الجهود التي بذلتها في تسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق"، مؤكدة "دعم العراق لجميع المساعي الرامية إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، بما يضمن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ويعزز الأمن والتنمية الإقليمية".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقا وصف بالتاريخي لإنهاء حالة الحرب بينهما، برعاية مباشرة أمريكية.