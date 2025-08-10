مجلس الوزراء يصوت على تعديل قرار خاص ببيع الأراضي المملوكة للبلديات للمتجاوزين عليها

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان تمت الموافقة على:-تقسيط بدل البيع لمدة (20) سنة، للعقارات المشمولة بهذا القرار ضمن الأراضي السكنية المملوكة للبلدية، والمُفرزة أصولياً.-إلغاء شرط الاستفادة السابقة عند البيع للمستفيد من القرار.-إطفاء مبلغ أجر المثل في حال المطالبة به باعتباره ديناً حكومياً.